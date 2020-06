Eine 84-jährige Frau aus Paternion lenkte am Freitag gegen 10.25 Uhr ihren Pkw auf einer Gemeindestraße im Ortsgebiet von Neu-Feffernitz. Während dieser Fahrt verhedderte sich die Frau laut eigenen Angaben mit ihrem linken Fuß am Kupplungspedal. Aufgrund dessen lenkte die 84-Jährige ihren Pkw in einer Kurve gerade aus und prallte frontal gegen ein Garagentor. Das Garagentor wurde in das Innere der Garage geschleudert und beschädigte einen dort geparkten Pkw am Heck.