„Mein Direktor hat mich diese Woche darüber informiert. Er selbst hat es von einem Kollegen erfahren“, erzählt der studierte AHS-Lehrer und Neos-Stadtrat aus Mittersill, Felix Germann. Er unterrichtet an der Volksschule Neukirchen und soll im nächsten Schuljahr um 15 Prozent weniger verdienen. „Ich habe in der Volksschule angefangen, weil es in den Pflichtschulen einen Lehrermangel gab und wir hier dringender gebraucht werden als an der AHS“, sagt Germann.