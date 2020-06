Laut Gutachten öffne das Noten-Anfechtungen Tür und Tor. Denn je nachdem wie das Schreiben des Ministers ausgelegt wird, führt das zu unterschiedlichen Notenzusammensetzungen. Bei der Neuen Oberstufe spießt es sich am Wintersemester, das in der Gesamtnote mehr Gewicht haben soll als das Sommersemester. „In der Neuen Oberstufe wird das Wintersemester aber mit einem Zeugnis abgeschlossen und ist kein Zwischenstand, wie in anderen Schulen. Es ist vergleichbar als würde die Note aus der 7. Klasse in die Maturanote fließen“, erklärt Schütz.