Mitarbeiter in Firmenwohnungen in Quarantäne

„Insbesondere die saisonalen Erntehelfer haben bei ihrer Arbeit auf dem Feld keinen Kontakt zu Kunden“, hieß es seitens der Geschäftsführung weiter. Die positiv getesteten Mitarbeiter und einige Kontaktpersonen blieben getrennt voneinander zunächst in firmeneigenen Wohnungen in Quarantäne und würden dort kostenlos versorgt. Mehrere negativ getestete Personen seien schon wieder nach Rumänien zurückgereist oder würden in den nächsten Tagen in ihre Heimat zurückkehren.