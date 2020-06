Ausgezahlt bekamen Salzburgs Unternehmen bislang durchschnittlich 640 Euro pro Monat. Knapp jeder zweite Befragte gab an, dass die Auszahlung weniger als 20 Prozent des persönlichen Einkommensverlusts in Zeiten von Corona kompensieren würde. Auch Zopf nahm an der Umfrage teil: „Die Auszahlungen halten in keiner Weise, was versprochen wurde.“ Bezeichnend: Nur fünf Umfrageteilnehmer gaben an, tatsächlich zwischen 1500 und 2000 Euro aus dem Härtefallfonds ausgezahlt bekommen zu haben.