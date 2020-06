Ermittlungen werden noch mindestens ein Jahr dauern

Die Ermittlungen werden nach „Krone“-Infos noch mindestens ein Jahr dauern. Jeder Beleg muss geprüft werden. Was war privat, was für die Partei? Es gibt viel zu tun. So soll Strache eine Whirlpool-Reparatur sowie Nachhilfestunden für eines seiner Kinder als Spesen eingereicht haben. Die Rede ist auch von Strafzetteln und einem Gucci-Einkauf sowie Kosten für Privatdetektive (u.a. soll er seine Ex-Frau bespitzeln haben lassen - Kosten 10.000 Euro).