Die Abgeordnete Veronika Nitsche will nun im Landtag mit einer Initiative den Druck auf die Parteien erhöhen: Wer zu wenige Frauen listet, soll weniger Förderungen bekommen, so der Ansatz. „In Frankreich beispielsweise wurde eine gesetzliche Quote auf kommunaler Ebene eingeführt. Damit Frauen nicht nur auf den hinteren Plätzen gereiht werden, müssen dort die Listen alternierend besetzt werden. Der Frauenanteil in den Gemeinderäten ist dadurch auf 48,5 Prozent gestiegen“, erklärt sie. Sollte die Initiative durchgehen, würde das wohl einen Umbruch für so manche Partei bedeuten.