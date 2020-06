In Feldkirchen bog am Freitag gegen 11.40 Uhr eine 53-jährige Feldkirchnerin mit ihrem Pkw von der Ossiacher See Süduferstraße auf die Ossiacher See Bundesstraße. Dabei kam es zur Kollision mit einem in Richtung Villach fahrenden Pkw, gelenkt von einer 70-jährigen Frau aus Feldkirchen. Die 70-Jährige musste von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden.