Wobei: „Wir müssen das Geld erst einmal verdienen.“ Seit knapp einem Monat dürfen Wirte wieder öffnen, doch noch ist man weit von den Vor-Corona-Umsätzen entfernt. „Die meisten liegen bei 50 bis 70 Prozent“, so Friedl. Besonders hart getroffen sind Betriebe in den Tourismusregionen. Hier fehlen die Urlauber, aber die nun sukzessive in Kraft tretenden Grenzöffnungen machen Hoffnung.