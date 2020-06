Milder Winter schuld an Misere

„Wir erwarten für heuer ein Zeckenrekordjahr. Und das nicht nur in den Tälern, sondern auch oben auf den Almen und in den Bergen“, warnt Georg Duscher, Top-Parasitologe bei der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Schuld daran sei der milde Winter und das ebenso warme Früh-Frühjahr. Was ökologisch ist: Denn nur die Kälte rafft die Blutsauger weg. Allerdings vermögen diese noch bei zweistelligen Minusgraden zu überleben.