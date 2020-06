Was war das für ein Gerangel am Weltmarkt im März und April: Schutzausrüstung für medizinisches Personal war am Höhepunkt der Corona-Krise absolute Mangelware (und oft von miserabler Qualität), die westlichen Staaten kämpften in Asien um alles Verfügbare. Noch direkt am Flugfeld sollen Lieferungen um viel Geld umgeleitet worden sein.