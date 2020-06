Maschine blitzschnell umgerüstet

Als „rettender Engel“ setzte die von Schwertberg aus agierende Firma in der Corona-Zeit ein Ausrufezeichen: Damit Hygiene-Spezialist Hagleitner den enormen Bedarf an Handdesinfektionsmittel decken konnte, wurde mithilfe der Engel-Techniker eine Spritzgießmaschine in Zell am See blitzschnell umgerüstet. Die Salzburger konnten so ihr Produktionsvolumen mehr als verdoppeln.