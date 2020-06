„Wir haben die Warnungen der Wetterforscher immer sehr ernst genommen und deshalb auch unsere Einsatzgeräte den neuen Herausforderungen angepasst. Beispielsweise durch den Ankauf von neuen Großpumpen, leistungsfähigen Notstromgeneratoren, Teleskopladern, Einsatzfahrzeugen mit Kränen oder auch einem eigenen Katastrophenschutzlager in Tulln. Unsere Feuerwehren sind in jedem Fall auf derartige Naturkatastrophen bestens vorbereitet“, so Landesfeuerkommandant Dietmar Fahrafellner. Nicht zuletzt auch durch eine spezielle Ausbildung in diesem Bereich.