Geplant war ursprünglich die Bespielung von Karmeliterplatz und der Wiese am Lendplatz von Juli bis September - sieben Tage in der Woche sollten Foodtrucks und DJs für Urlaubsflair in der Murmetropole sorgen und der durch Corona am Boden liegenden Nachtgastronomie zumindest etwas Umsatz bescheren.