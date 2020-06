„Otto Schenk hat sich nicht nur als Schauspieler in die Theatergeschichte geschrieben, sondern besonders durch seine Inszenierungen an internationalen Bühnen. Er gehört seit sieben Jahrzehnten zu den prägendsten Gestalten der deutschsprachigen Bühnenwelt“, so Staatssekretärin Mayer über den Jubilar, als dessen Fan sie sich outete. „Otto Schenk hat den Geschmack ganzer Generationen sowohl gebildet als auch getroffen.“