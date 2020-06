In Norwegen und Schweden beginnt in den nächsten Tagen - wegen der Coronavirus-Pandemie verspätet - die neue Fußball-Saison. In Schweden macht der im November gekürte Meister Djurgaarden auswärts beim IK Sirius am Sonntag den Anfang, in der norwegischen Eliteserie wird ab Dienstag wieder gekickt. Vorerst finden die Spiele ohne Publikum statt.