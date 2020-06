Saubere Verarbeitung, abschaltbare Sprachsteuerung

Die unaufdringlich designte, rundliche Arc ist wertig und sauber verarbeitet, zeigt den Betrieb mit Status-LEDs hinter der Lautsprecherabdeckung an und wird primär per App gesteuert. Für die Lautstärke gibt es auch Touch-Tasten direkt an der Soundbar, Sprachsteuerung per Google Assistant oder Amazon Alexa ist auch inkludiert. Damit die gut funktioniert, lauschen mehrere abschaltbare Fernfeld-Mikrofone aus der Soundbar in Richtung Nutzer, die auch bei Tonwiedergabe recht zuverlässig auf Aktivierungswörter reagieren.