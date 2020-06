Ab in den Urlaub

Gute Nachrichten gibt es auch für alle Urlauber! So sollen pünktlich zum Ferienbeginn in Tirol auch wieder Direktflüge zu den beliebtesten Mittelmeerzielen angeboten werden. Darunter unter anderem Griechenland, mehrere griechische Inseln, Italien und Mallorca. Mit Ende Juli bzw. Anfang August soll das Angebot dann noch etwas ausgebaut werden.