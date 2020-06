Entwicklerlegende Shinji Mikami („Resident Evil“) hat erstmals Gameplay-Szenen aus „Ghost Wire Tokyo“ präsentiert - und damit viele überrascht. Was viele als gruseliges Action-Adventure erwartet hatten, ist offenbar in Wahrheit ein ebenso bunter wie okkulter First-Person-Titel, in dem der Spieler mit der Kraft seiner Hände Geistern den Garaus macht. Wann „Ghost Wire Tokyo“ genau erscheint, blieb vorerst offen.