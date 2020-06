Sony hat am Donnerstagabend nicht nur das Design seiner Next-Generation-Konsole PlayStation 5 enthüllt, sondern auch zahlreiche kommende Spiele dafür angekündigt. Eines der Highlights: „Gran Turismo 7“. Den Entwicklern von Polyphony Digital zufolge will man sich beim frisch angekündigten neuen Teil für die PS5 stärker an den Wurzeln der Serie orientieren als zuletzt und einen großen Kampagnen- und Storymodus anbieten. Im Trailer gibt es bereits Gameplay-Szenen zu sehen. Ein genaues Erscheinungsdatum blieb man vorerst schuldig.