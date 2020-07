Rund 1 bis 2 Liter sollte man im Sommer täglich trinken. Bei Sportlern darf es ruhig etwas mehr sein. Wenn Sie mit dem Rad unterwegs sind, sollten Sie mindestens einen Liter Flüssigkeit dabei haben. Idealerweise in einer Flasche abgefüllt, die sicher und fest in einer Flaschenhalterung am Rad befestigt ist.