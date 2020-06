Polizei: „Keine Hinweise auf Fremdverschulden“

Handydaten deuten darauf hin, dass die junge Frau an dem Abend in Wien-Floridsdorf gewesen ist - in einer Gegend, in der niemand aus ihrem Bekanntenkreis wohnt; zu der sie keinerlei Bezug hatte. Auch Polizei-Spürhunde hatten im Zuge einer Suchaktion nahe der Floridsdorfer Brücke Witterung von der Vermissten aufgenommen, ohne Erfolg.