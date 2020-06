Brescia reagierte empört auf die Forderung des ehemaligen Nationalspielers und Vize-Europameisters von 2012. „Balotelli ist der einzige europäische Top-Spieler, der einen solchen Schritt in einer Zeit wagt, in der der Fußball in großen Schwierigkeiten ist“, so Mattia Grassani, Rechtsanwalt von Brescia-Präsident Cellino.