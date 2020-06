Die Regionalität und der grüne Daumen stehen heuer besonders im Blickpunkt. Was bietet sich also mehr an als eine Gartenshow, die in die heimischen Wohnzimmer übertragen wird? Karl Ploberger und Nina Kraft als Moderatoren sind daher zu Besuch in den Kittenberger Erlebnisgärten und zeigen am Samstag um 20.15 Uhr in ORF 2, wie das Land sichtlich neu aufblüht.