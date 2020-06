ÖVP laut Hochrechnung zuletzt bei 44 Prozent

Es handle sich bei dem Ergebnis also um die Rohdaten der Befragung, nicht um die übliche Hochrechnung. In einer Umfrage mit Hochrechnung hatte auch das market-Institut die ÖVP zuletzt bei bis zu 44 Prozent angesiedelt. Angesichts des Rückgangs in den Rohdaten sei aber auch im hochgerechneten Ergebnis ein Rückgang zu erwarten, wurde in einem APA-Bericht präzisiert. „Der politische Höhenflug der Bundesregierung ist beendet“, so Meinungsforscher Beutelmeyer.