Gerade als Frau in einer Männerdomäne ist Cindy Müller ein femininer Look wichtig. Die bekannte Schiedsrichterin verzichtet auch am Fußballplatz nicht darauf, sich zurecht zu machen. Ihr Geheimrezept ist ein „feiner Duft“: „Gerade in heiklen Situationen sorgt das Parfum für ein Cool down bei den Männern“, schmunzelt sie. Um ihre feminine Seite zu unterstreichen, wählt Daniela Kleider von Boutique Karin. Die drei ganz unterschiedlichen Outfits stehen der Blondine hervorragend: „Im kleinen Schwarzen mit Fransen, mit extravaganten Prints oder in klassischem Nude ist Cindy eine Augenweide."