Gegen 21.45 Uhr war die betrunkene 19-Jährige am Kaiserwasser in die Fluten gestürzt. Da am Boot jedoch die Einstiegshilfe fehlte, gelang es ihr nicht zurück ins Boot zu klettern. „Da die Leihgebühr nur bis 22 Uhr bezahlt war, ließ der junge Mann die Frau, die zwischenzeitlich zum Ufer des Strandbad Gänsehäufel geschwommen war, zurück“, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger am Freitag. Dieser Bereich ist für Schwimmer zu ihrem Schutz abgetrennt und kann von Booten nicht befahren werden.