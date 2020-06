Überrumpelt von so viel Input, ließ sie dieser Gedanke nicht mehr los. Sie las unzählige spirituelle Bücher und wurde davon inspiriert. Eines Tages erzählte ihr eine Freundin von einer Lustenauerin, die Reiki-Kurse anbietet. „Ich wusste bis dahin gar nicht, was Reiki ist, aber so bin ich zu meiner Lehrerin Birgit Holzer gekommen.“ Schon nach dem ersten Eindruck wusste sie, dass sie damit ihre Berufung gefunden hat. „Es war so, als ob ich das Wissen schon in mir getragen hätte und ich es nur noch aktivieren musste.“ Heute ist sie in ihrer Mitte angekommen und hat viel über sich selbst und ihren Weg gelernt. Diese Erfahrungen möchte sie mit anderen Menschen teilen und ihnen dabei helfen, Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen.