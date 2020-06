Für mehr Diversität am Cover der US-Vogue

Dort sind nicht nur hauptsächlich westliche Menschen am Cover, auch innerhalb der Redaktion steht Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe offenbar an der Tagesordnung. Dies hat die berühmte Chefin des Modeblatts nun selbst eingesehen. Immerhin wurde ein internes Memo geleaked, in dem sie sich für den ungleichen Umgang mit Menschen anderer Hautfarbe entschuldigt. Die E-Mail fand den Weg an die Öffentlichkeit, die Empörung war groß. Zahlreiche Ex-Angestellte der Fashion-Bibel erzählten von ihrer Erfahrung mit Rassismus in dem Unternehmen.