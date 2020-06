Rowling enthüllte in einem Blog-Beitrag, was ihr in ihren 20er-Jahren widerfahren sei. Zuvor war sie wegen eines Tweets in Verdacht geraten, transfeindlich zu sein. Mit ihrem Erfahrungsbericht darüber, eine „Überlebende von häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch“ zu sein, wollte sie ihre Ansichten begründen. „Es gelang mir, meiner ersten gewalttätigen Ehe mit einigen Schwierigkeiten zu entkommen“, schrieb die Autorin. „Aber ich bin jetzt mit einem wirklich guten und prinzipientreuen Mann verheiratet, ich fühle mich sicher und geborgen, wie ich es mir in einer Million Jahren nie erwartet hätte.“