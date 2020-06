Überprüfbarkeit gibt es nie zu 100 Prozent

Bei dieser sehen Kritiker die Crux - denn wer kann das exakt überprüfen? Und: Wieso muss überhaupt noch diskutiert werden, dass in modernen Zeiten lebende Tiere über Zigtausende Kilometer gekarrt werden? In Länder, in denen Tierschutz keinen Stellenwert hat? Ein zweiter Aspekt: „Im Erlass des Ministeriums aus dem April wurde verlangt, dass die Fahrer bei Verladungen an Versorgungsstationen mitfilmen“, sagt Tobias Giesinger vom Verein gegen Tierfabriken.