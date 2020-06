Das Finalturnier der Champions League soll in Lissabon stattfinden, die restlichen Spiele der Europa League werden offenbar nach Deutschland vergeben. Das berichten die „Bild“-Zeitung und Sky Sport Italia. Demnach werden am 8. und 9. August zunächst die vier ausstehenden Achtelfinal-Rückspiele in Portugals Hauptstadt ausgetragen. Was Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann zur Fortsetzung der Champions League im August sagt, hören Sie im Video oben!