Erst weigerte er sich, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, dann pöbelte ein 32-jähriger Österreicher andere Kunden an. Das genügte einem Angestellten eines Lebensmittelhandels am Salzburger Hauptbahnhof am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr, um den Kunden aus dem Geschäft zu verweisen.