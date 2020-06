Nähere Details zum folgenschweren Verkehrsunfall am Fronleichnamstag auf der A2 in Niederösterreich sind Freitagfrüh bekannt geworden. Bei der Karambolage auf Höhe Bad Vöslau, an der insgesamt vier Pkw beteiligt waren, wurden insgesamt acht Personen teils schwer verletzt - fünf Erwachsene sowie ein vier Jahre alter Bub, ein 16-Jähriger und ein 13 Jahre altes Mädchen. Auch bezüglich des Unfallhergangs gibt es neue Erkenntnisse.