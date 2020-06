Andreas Herzog im krone.tv-Interview: Mit Michael Fally spricht Österreichs Rekord-Internationaler über seine Zukunft in Israel („Ich bin komplett entspannt: Ich arbeite sehr gerne in Israel, aber wenn‘s nicht weitergehen sollte, hätte ich auch kein Riesenproblem damit“), sein Leben in Israel ohne Familie („das ist schon relativ schwer“), die „Kampfansage“ von Marko Arnautovic, Gratulationen an Salzburg, die ausgebliebene Trotzreaktion des LASK, Rapid - und eine Laufrunde zu Ehren Felix Magaths (alles im Video oben).