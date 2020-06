Ein klares Zeichen für Gleichstellung, Vielfalt und Sichtbarkeit wird nun auch in der Landeshauptstadt gesetzt. Bereits ab Montag soll, wie es VP-Gemeinderat Florian Krumböck noch am Wochenende in der „Krone“ gefordert hatte, die bunte Regenbogenfahne am Rathaus gehisst werden. Während die SP-Mehrheitsfraktion also klar Farbe bekennt, hält die FP das Zeichen indes für „deplatziert“.