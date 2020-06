In eine missliche Lage geriet am Mittwochnachmittag Kuh „Rosi“ im Tiroler Unterland. Das Tier stürzte beim friedlichen Grasen auf einer abgezäunten Weide in der Innerkelchsau (Bezirk Kitzbühel) rund 15 Meter in einen Graben und konnte danach weder vor noch zurück. Florianijünger eilten zur Hilfe …