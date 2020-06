Verbände und Mitgliederorganisationen erstmals im Vertrauens-Check

Der APA/OGM-Vertrauensindex ermittelt seit vielen Jahren das Vertrauen der Bevölkerung in Politiker, Institutionen, NGOs, Berufsverbände und Unternehmen in verschiedenen Branchen - und nun zum ersten Mal auch in Verbände und Mitgliederorganisationen. Spendenorganisationen wie das Rote Kreuz oder Greenpeace wurden nicht in diese Statistik aufgenommen, sie zählen zu den Nichtregierungsorganisationen und wurden bereits Ende 2019 in einem eigenen Ranking behandelt.