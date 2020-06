Was war passiert? Nach einem peinlichen 2:2-Unentschieden gegen Shrewsbury musste Liverpool im FA Cup in das Wiederholungsspiel. Dieses fand ausgerechnet in der Winterpause statt, deshalb schickte Klopp erneut seine B-Elf ins Rennen. „Man kann nicht mit uns umgehen, als ob es niemanden kümmert“, ärgerte sich der Deutsche damals über die Spielansetzung. „Das heißt, dass wir nicht dabei sind!“ Statt Stars wie Mohammed Salah, Sadio Mane oder Virgil van Dijk liefen an der Anfield Road weitestgehend Nachwuchsspieler auf. Liverpool gewann am Ende knapp mit 1:0.