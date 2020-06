„Die Fans dürfen sich auch auf den ein oder anderen Überraschungsbesuch zuhause einstellen“, meint Reifenauer. Ein Paragleiter soll das Festivalgelände von oben filmen und den Fans zuhause Stimmungsbilder vermitteln. „Viel mehr will ich noch nicht verraten“, so der Veranstalter. Auch die Vorbereitungen für das Festival im nächsten Jahr laufen auf Hochtouren. Das Line-Up steht noch nicht, „die Genres bleiben aber gleich“, so Reifenauer. Der Vorverkauf hat bereits gestartet. Mehr als die Hälfte der Besucher tauschte ihr Ticket gegen eine Karte für das Electric Love 2021 um. Nichtsdestotrotz bleiben die Veranstalter auf rund 40 Prozent ihrer eigentlichen Kosten sitzen.