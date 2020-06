Die Begeisterung für die Berge forderte am Feiertag neuerlich ein Menschenleben in Oberösterreich. Ein Gmundener (50) stürzte im Klettergebiet oberhalb der Aubodenhütte in Steinbach/Attersee 70 Meter in die Tiefe. Der vom Rettungshelikopter „Martin 3“ eingeflogene Notarzt konnte nur den Tod des Mannes feststellen.