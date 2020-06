Eines ist bei „Natur im Garten“, so der Übertitel, natürlich am wichtigsten: kein Torf, keine Chemie, keinerlei Pestizide. Karner: „Es geht wirklich auch ohne! Gerade im eigenen Umfeld, im eigenen kleinen Lebensraum sollte man auf derartigen Einsatz verzichten.“ Auch zugunsten von Vögel und Insekten. Positiver Nebeneffekt: „Wer die eigenen Pflanzen im Garten wachsen sieht, bekommt Verständnis für gesunde Lebensmittel und lernt sie zu schätzen. Erkennt aber auch, wie viel Arbeit hinter allem steckt, wie viel Sorge - was auch das Verständnis für die heimischen Bauern schafft.“ Landwirte sind gerade in der Steiermark schon vermehrt auf den „Humus-Zug“ aufgesprungen, „sehr viele sind interessiert an den immensen Vorteilen, die Humusaufbau bringt“.