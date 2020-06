Zwischen 2015 und 2018 soll der Profi-Politiker um insgesamt fast 8000 Euro eingekauft haben. Fast zwei Drittel davon gingen laut Insidern für manneskraftstärkende Pillen drauf, auch Diätmittel sind in den Aufzeichnungen einer Wiener Apotheke zu finden. Beglichen wurden die Auslagen von der FPÖ, was Anwalt Pauer nicht bestreitet: „Allerdings wurden sämtliche Rechnungen, die vom Steuerberater der Partei als privat eingestuft wurden, von meinem Mandanten in regelmäßigen Abständen bezahlt.“ Auch die Apotheken-Belege würden darunterfallen; Strache habe sich nichts zuschulden kommen lassen.