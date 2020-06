Noch im Februar hatte er auf Malta ein Turnier bestritten, am 13. März aber musste er überstürzt die Amateur-EM in Portugal verlassen und heim reisen. Seitdem findet sich auch Österreichs Top-Snooker Florian Nüßle im Corona-Modus. Doch die Wettkampfpause wusste der Wahl-Salzburger zu nützen. Zum Büffeln für den Führerschein, vor allem jedoch zum Training. Täglich acht Stunden, davon sechs am Tisch, verlangen körperlich wie mental alles ab. „Das geht nur mit Willen und Disziplin“, weiß der 18-Jährige. Der seinem großen sportlichen Ziel einer Profi-Karriere auch die Schulausbildung unterwirft.