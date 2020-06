Eine Frontalkollision verursachte am Donnerstag gegen 14 Uhr ein Einheimischer (60) auf der B178 in Wörgl. Der Mann verfiel laut Polizei vermutlich in einen Sekundenschlaf und krachte gegen den Pkw eines Deutschen (56). Beide Lenker, die Tochter (11) und die Lebensgefährtin (46) des 56-Jährigen wurden dabei erheblich verletzt.