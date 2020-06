Lipold gelangen auf den Löchern fünf bis zehn gleich sechs Birdies in Folge. „In dieser Phase habe ich mich in einen richtigen Lauf gespielt. Da hatte ich das Gefühl, einfach nichts falsch machen zu können“, sagte Lipold. Er nahm einen Siegerscheck in Höhe von 2200 Euro mit nach Hause und ist in der Gesamtwertung nach zwei von vier Turnieren mit 136 Schlägen Dritter hinter Auftaktsiegerin Wolf (133) und Rath (135). Wolf gelang auf dem Par 4 der 15. Spielbahn ein Kunstschuss, sie lochte aus einer Distanz von 126 Metern zum Eagle ein. Bei den Amateurinnen siegte erneut Emma Spitz, bei den Amateuren Niklas Regner.