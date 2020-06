Die Türkei hatte ihre Liga-Partien wegen der Coronavirus-Krise am 19. März bis auf Weiteres verschoben. Mehrere Besiktas-Spieler und der Trainer von Galatasaray Istanbul waren positiv getestet worden, sind aber inzwischen wieder gesund. Die türkische Regierung sieht die Pandemie im Land als unter Kontrolle und hatte am 1. Juni zahlreiche Restriktionen aufgehoben. Die Rate der Neuinfektionen hatte sich in den vergangenen Tagen auf etwa 900 Fälle täglich eingependelt.