Der Titelverteidiger drehte am Donnerstag sein Semifinale in Düsseldorf gegen Rekordmeister Borussia nach einem 0:2-Rückstand zum 3:2-Sieg. Fegerl kam nicht zum Einsatz. Finalgegner am Sonntag in Frankfurt (14 Uhr, live Eurosport) ist der 1. FC Saarbrücken.