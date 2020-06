„Werde durchgreifen!“

Womit wohl Nikon El Maestro, der kleine Bruder des Trainer-Vulkans, Premiere feiert. In einer Zeit, in der Sturm im freien Fall ist. „Die Situation ist schwierig“, gibt Nestor reumütig zu. „Was derzeit passiert, trifft mich hart. Dieser Beruf ist mein Leben, ich bin seit ich klein war im Fußballgeschäft.“ Für El Maestro ist’s die „schwierigste Phase als Coach. So oft hab ich als Trainer nie irgendwo verloren. Nur als Co-Trainer hab ich einige, auch größere Krisen bei großen Traditionsklubs mitgemacht.“