Wie trainiert man den Beckenboden?

Übung 1: Winkeln Sie in Rückenlage die Beine an.Schließmuskeln anspannen, als würden Sie den Harndrang unterdrücken. Gedanklich das Schambein Richtung Nabel ziehen.Spannung einige Sekunden lang halten. Nun das Becken langsamhochheben, dann wieder absetzen. Dabei lösen Sie die Spannung. Die zweite Übung ist im Stehen immer und überall unbemerkt durchführbar (fünf- bis sechsmal am Tag): Spannen Sie Ihre Schließmuskeln 10 Sekunden lang an, als würden Sie den Harndrang zurückhalten, wieder lockern. Zehnmal wiederholen.